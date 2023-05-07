Fenerbahçe, deplasmanda "Buz" kesiyor

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Spor Toto Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği 3 lig maçından da aynı skorla ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, deplasmanda 'Buz' kesiyor
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07 Mayıs 2023 23:17
Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada oynadığı maçlardaki serisini sürdürdü.

Daha önce Fenerbahçe'ye karşı Malatyaspor ve Ankaraspor ile iç sahada maça çıkan İrfan Buz, iki maçtan da 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.

Tecrübeli teknik adam, Giresunspor ile de aynı skoru elde ederek Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 3 iç saha maçından da 1-1'lik skorla ayrılmış oldu.

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