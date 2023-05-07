Fenerbahçe, deplasmanda 'Buz' kesiyor

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada oynadığı maçlardaki serisini sürdürdü.



Daha önce Fenerbahçe'ye karşı Malatyaspor ve Ankaraspor ile iç sahada maça çıkan İrfan Buz, iki maçtan da 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.



Tecrübeli teknik adam, Giresunspor ile de aynı skoru elde ederek Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 3 iç saha maçından da 1-1'lik skorla ayrılmış oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ