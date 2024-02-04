Fenerbahçe, deplasmanda Avrupa zirvesinde

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu skorla birlikte dış sahadaki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Avrupa'da deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe, deplasmanda Avrupa zirvesinde
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04 Şubat 2024 12:31
Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda geçen Fenerbahçe'nin deplasmandaki performansı dikkat çekiyor.

Evindeki 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler dış sahada şu ana dek hiç mağlup olmadı.

Kanarya, 12. deplasman maçında 11 kez kazanırken sadece Adana Demirspor karşılaşmasından 0-0'lık sonuçla döndü.

Bu sonuçlarla birlikte Sarı-lacivertliler, Avrupa'da en çok puan toplayan ekip oldu.

 

Fenerbahçe'yi Avrupa'da şu takımlar takip ediyor:

Real Madrid: La Liga devi Real Madrid, bu sezon deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Inter: Serie A'da Inter, çıktığı 11 deplasman maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 

Celtic: İskoçya Ligi'nde Celtic, çıktığı 12 dış saha maçında 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Rangers: İskoçya Ligi'nde Rangers, çıktığı 12 dış saha maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

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