Fenerbahçe deplasmanda 5'te 5 yaptı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier AZS UMCS'yi 85-50 mağlup etti.



Mosir Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 15-15 eşiklikle geçilen maçın devre arasına sarı-lacivertli ekip 42-26 üstünlükle gitti.



İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 65-39 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, salondan 85-50 galip ayrıldı.



Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 5 maçı da kazandı.



