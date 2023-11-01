Fenerbahçe deplasmanda 5'te 5 yaptı

Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Lublin'i 85-50 mağlup ederek A Grubu'nda 5'te 5'le yoluna devam etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe deplasmanda 5'te 5 yaptı
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01 Kasım 2023 01:01
Son güncelleme 01 Kasım 2023 01:02
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier AZS UMCS'yi 85-50 mağlup etti.

Mosir Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 15-15 eşiklikle geçilen maçın devre arasına sarı-lacivertli ekip 42-26 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 65-39 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, salondan 85-50 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 5 maçı da kazandı.

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