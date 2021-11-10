Fenerbahçe'den Zorya'ya Allahyar yanıtı!

Ukrayna Ligi takımlarından Zorya, Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh için harekete geçti.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında İranlı santrforu kiralayan Zorya, Fenerbahçe'ye Allahyar'ın satın alma opsiyonunun kullanma süresini aralıktan hazirana çekmek için teklif yaptı.



Bu talebi değerlendirmeye alan sarı - lacivertli yönetim ret kararını Ukrayna Kulübü'ne iletti.



Öte yandan Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht de Allahyar için devreye girdi.



Belçika basınında çıkan habere göre; Anderlecht, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak ve oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya çalışacak.



Bu sezon Zorya formasıyla 19 maça çıkan 20 yaşındaki santrfor, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.





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