Fenerbahçe'den Zajc ve Crespo açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal, Miha Zajc ve Miguel Crespo sorusuna yanıt verdi.
Crespoe ile ilgili Ali Koç, "Crespo geçen sene performansının altında kaldı. Çok sık ve sürekli oynamadığı için diyebiliriz. Bir senesi kalan oyuncu ya satılır ya da sözleşmesi uzatılır." dedi.
Miha Zajc sorusuna ise ALi Koç, "Miha Zajc'ı her takım ister. Fenerbahçe'yi benimsemiş bir oyuncu. İlk iki sene fayda sağlayamadık. Son iki sene çok faydalı oldu. Beş büyük ligden isteyenler var. Arzumuz en kısa sürede buraya dönmesi." ifadelerini kullandı.
"ZAJC'I ARADIM, GÖRÜŞTÜM"
İsmail Kartal ise "Zajc'ı aradım ve kendisiyle görüştüm. Avrupa'da büyük liglerden teklifler olduğunu söyledi. Benim gelmemin ardından 'Bana zaman verin' dedi. Şu anda düşünme aşamasında. Ayrılırsa, B planımız var." açıklamasını yaptı.
Crespoe ile ilgili Ali Koç, "Crespo geçen sene performansının altında kaldı. Çok sık ve sürekli oynamadığı için diyebiliriz. Bir senesi kalan oyuncu ya satılır ya da sözleşmesi uzatılır." dedi.
Miha Zajc sorusuna ise ALi Koç, "Miha Zajc'ı her takım ister. Fenerbahçe'yi benimsemiş bir oyuncu. İlk iki sene fayda sağlayamadık. Son iki sene çok faydalı oldu. Beş büyük ligden isteyenler var. Arzumuz en kısa sürede buraya dönmesi." ifadelerini kullandı.
"ZAJC'I ARADIM, GÖRÜŞTÜM"
İsmail Kartal ise "Zajc'ı aradım ve kendisiyle görüştüm. Avrupa'da büyük liglerden teklifler olduğunu söyledi. Benim gelmemin ardından 'Bana zaman verin' dedi. Şu anda düşünme aşamasında. Ayrılırsa, B planımız var." açıklamasını yaptı.