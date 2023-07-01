Fenerbahçe'den Zajc'a doğum günü kutlaması!

Fenerbahçe'de Miha Zajc heyecanı yaşanıyor. Sözleşmesi 30 haziran itibariyle sona eren Miha Zajc, henüz Fenerbahçe ile yeni sözleşmeye imza atmadı.
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Zajc için sosyal medya hesaplarından doğum günü kutlaması paylaşımında bulundu.
Bu durum taraftarlar arasında 'Zajc takımda kalacak' yönünde yorumlandı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Fenerbahçe ile Zajc arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sloven oyuncunun Fenerbahçe ile önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalamak için masaya oturacağı iddia ediliyor.
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Zajc için sosyal medya hesaplarından doğum günü kutlaması paylaşımında bulundu.
Bu durum taraftarlar arasında 'Zajc takımda kalacak' yönünde yorumlandı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Fenerbahçe ile Zajc arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sloven oyuncunun Fenerbahçe ile önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalamak için masaya oturacağı iddia ediliyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ