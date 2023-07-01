Fenerbahçe'den Zajc'a doğum günü kutlaması!

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Sloven oyuncu Miha Zajc'ın doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutladı. Bu paylaşım, taraftarlar arasında Miha Zajc'ın takımda kalacağı yönünde yorumlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'den Zajc'a doğum günü kutlaması!
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01 Temmuz 2023 16:09
Fenerbahçe'de Miha Zajc heyecanı yaşanıyor. Sözleşmesi 30 haziran itibariyle sona eren Miha Zajc, henüz Fenerbahçe ile yeni sözleşmeye imza atmadı. 

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Zajc için sosyal medya hesaplarından doğum günü kutlaması paylaşımında bulundu. 

Bu durum taraftarlar arasında 'Zajc takımda kalacak' yönünde yorumlandı. 

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR 

Öte yandan Fenerbahçe ile Zajc arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sloven oyuncunun Fenerbahçe ile önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalamak için masaya oturacağı iddia ediliyor.

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