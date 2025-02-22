Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek için zam kararı

Fenerbahçe'de yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Yusuf Akçiçek'e performansı sonrası zam yapma kararı alındı. 19 yaşındaki stoperin sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklenecek

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek için zam kararı
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22 Şubat 2025 10:06
Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertlilerde her geçen gün performansının üzerine koyuyor.

Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan Yusuf Akçiçek, savunmada da güven veriyor.

ZAM KARARI

Fenerbahçe yönetimi, 19 yaşındaki stoperin sözleşmesini uzatmıştı. Yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Yusuf Akçiçek'e performansı sonrası zam yapma kararı alındı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek'in sözleşmesine serbest kalma maddesi de ekleyeceği öğrenildi. Bu serbest kalma bedelinin ise oldukça yüksek bir rakam olması hedefleniyor. 

 
 


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