Fenerbahçe'den Yunan çıkarması: Giorgos Masouras

Süper Lig'i 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.



Yunan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Olympiakos forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Giorgos Masouras için girişimlerde bulunduğu belirtildi.



Haberde Fenerbahçe'nin transfer listesinin en tepesinde yer aldığı belirtilen Yunan oyuncunun kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



Fenerbahçe'nin başarılı oyuncu için 6-7 milyon euro bandında bir teklif yapması beklendiği belirtilirken, Yunan temsilcisinin Masouras'ı 8 milyon eurodan aşağı bir fiyata bırakmayacağı kaydedildi.



Oyuncunun transferinin önündeki tek engelin ise henüz sarı lacivertlilerin bir teknik direktörünün olmaması olarak belirtildi.



TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR!



Yunan basınına konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncu için Yunan kulübüyle görüşmelerde bulunduklarını söyledi.



Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Giorgos Masouras'ı istiyoruz ve teklifimizi Olympiakos'a sunduk. Oyuncu için 8 milyon euro istiyorlar. Bu bizim için ciddi bir rakam. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Masouras, bu yıl 46 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.





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