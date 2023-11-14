Fenerbahçe'den yeniden Krunic hamlesi!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, yaz döneminde Rade Krunic için çok uğraşmış ancak Milan'ın teknik patronunun satışa onay vermemesi nedeniyle transfer rafa kaldırılmıştı. Ancak Fenerbahçe'nin gözdesi ile İtalyan deviyle sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkanması, Sarı-Lacivertliler'in iştahını yeniden kabarttı.

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Fenerbahçe'den yeniden Krunic hamlesi!
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14 Kasım 2023 08:59
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Dzeko, Tadic, Fred, Djiku, Becao, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağladı. Ancak İsmail Kartal'ın alınmasını ısrarla istediği Rade Krunc için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. 

Yıldız orta sahayla anlaşma sağlanmasına rağmen Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, İtalya'da transfer döneminin de kapanması nedeniyle bu transfere onay vermedi. Fenerbahçe de mecburen bu transferi rafa kaldırdı.

Daha sonra da Milan Yönetimi, oyuncunun 2025'te bitecek sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Ancak, şu anda ibre yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

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