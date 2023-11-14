Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Dzeko, Tadic, Fred, Djiku, Becao, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağladı. Ancak İsmail Kartal'ın alınmasını ısrarla istediği Rade Krunc için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı.
Yıldız orta sahayla anlaşma sağlanmasına rağmen Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, İtalya'da transfer döneminin de kapanması nedeniyle bu transfere onay vermedi. Fenerbahçe de mecburen bu transferi rafa kaldırdı.
Daha sonra da Milan Yönetimi, oyuncunun 2025'te bitecek sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Ancak, şu anda ibre yeniden Fenerbahçe'ye döndü.
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Yıldız orta sahayla anlaşma sağlanmasına rağmen Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, İtalya'da transfer döneminin de kapanması nedeniyle bu transfere onay vermedi. Fenerbahçe de mecburen bu transferi rafa kaldırdı.
Daha sonra da Milan Yönetimi, oyuncunun 2025'te bitecek sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Ancak, şu anda ibre yeniden Fenerbahçe'ye döndü.
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