Fenerbahçe'den yeniden ada çıkarması!

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe orta saha transferi için dümeni yeniden İngiltere'ye kırdı. Sarı-lacivertliler Arsenal'de forma giyen Sambi Lokonga'yı radarına aldı.

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Fenerbahçe'den yeniden ada çıkarması!
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23 Ağustos 2023 11:10
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 11:11
Bu sezon mutlak şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe'nin Arsenal'de forma giyen Belçikalı oyuncu Albert Sami Lokonga için nabız yokladığı iddia edildi.

Sarı-Lacivertli kurmaylar, oyuncunun şartlarını İngiliz kulübüne sordu. Arsenal'in değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceği öğrenildi.

Kuzey Londra ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Lokonga'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Belçikalı yıldız için kiralama seçeneğininde masada olduğu ifade ediliyor.

LOKONGA KİMDİR?

23 yaşında ve 1.83 boyunda olan Lokonga merkez orta saha ile birlikte ön liberoda da forma giyebiliyor. 

2021 yazından Anderlecht'den Arsenal'e transfer olan genç orta saha geçtiğimiz sezonun devre arasında Crystal Palace'a kiralandı ve geçen sezon toplam 24 maça çıktı. 

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