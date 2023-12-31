Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yeni yıl mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı
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31 Aralık 2023 20:38
Fenerbahçe Kulübü, yeni yıl mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutladığımız 2023'ü geride bırakırken, yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar; 2024 yılının ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Savaşların son bulduğu, çocukların ve masum insanların ölmediği bir dünya dileğiyle..."

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