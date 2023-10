Fenerbahçe Basketbol Şubesi ile RAMS Global arasında iş birliği anlaşması yapıldı.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, erkek basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu, kadın basketboldan sorumlu yönetici Kemal Danabaş, RAMS Global Üst Yöneticisi Faruk Bülbül ile oyunculardan Metecan Birsen ve Alperi Onar katıldı.



Anlaşmaya göre RAMS Global, sarı-lacivertlilerin kadın ve erkek basketbol takımlarının formasında yer alacak.



Burada açıklamada bulunan Burak Kızılhan, anlaşmanın her iki taraf için de önemine değinerek, "Türkiye'nin ilk ve tek basketbol müzesinde beraberiz. RAMS Global ve Gain ile basketbol takımlarımız arasındaki bu sponsorluk anlaşması her 2 taraf için de çok kıymetli. Basketbolda da lokomotif kimliğimizle bu iş birliğinin takımlarımızı daha güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sertaç Komsuoğlu ise sarı-lacivertlilerin dünyanın en büyük kulübü olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe basketbolu için önemli bir iş birliğine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük spor kulübü olarak basketbolda da ülkemizi en iyi şekilde, en önde temsil ediyoruz. Şubelerimiz, üstlendiği önemli hedefler yolunda yeni iş birlikleriyle yeni sponsorluklarla yoluna güçlenerek devam ediyor. Ailemizin yeni üyelerine hoş geldiniz demek istiyorum. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyoruz. Müzemize yeni kupalar getirmek istiyoruz." diye konuştu.



Kemal Danabaş da kadın basketbolda Avrupa Süper Kupası'nı kazanan takımlarını tekrardan tebrik ederek, şunları kaydetti:



"Türk basketbolunun lokomotifi Fenerbahçe'nin kadın basketbolu yöneticisi olarak Gain ile iş birliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği sadece forma sponsorluk anlaşması değil ortak bir vizyonun yansıması oldu. Gain markası genç yeteneklere olan inancını yansıtan bir ortaklıkla yanımızda oluyor. Heyecanla yeni başarılara yürürken tüm dostlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Her 2 takımıza da tüm kulvarlarda yürekten başarılar diliyorum."



- Bülbül: "Sponsorluk vizyon işidir"



RAMS Global Üst Yöneticisi Faruk Bülbül, bir Fenerbahçe sevdalısı olarak çok heyecanlı bir iş birliğine imza attığını dile getirdi.



Anlaşmadan büyük onur duyduğunu aktaran Bülbül, "Bugün bir Fenerbahçeli sevdalısı olarak kulübüme hem kadın hem erkek basketbolda sponsor olmaktan büyük gurur, onur ve heyecan duyuyorum. Sponsorluk vizyon işidir." değerlendirmesinde bulundu.



Oyunculardan Alperi ve Metecan, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.