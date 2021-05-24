Fenerbahçe'den yeni Moussa atağı!

Bu sezonu üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak istiyor. Şampiyonluk için sağlam bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler Malili futbolcu Moussa Djenepo transferi için harekete geçti.



Önemli futbolcuları listesine alan Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim Moussa Djenepo oldu. Fenerbahçe, Southampton forması giyen Djenepo ile ciddi şekilde ilgileniyor.



Fenerbahçe'nin İngiliz kulübüyle temasa geçtiği ve Malili futbolcunun transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.



15 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ!



2019 yılında Standard Liege'den Southampton'a 15.7 milyon Euro karşılığında transfer olan Djenepo şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı.



Premier Lig'de çıktığı 35 maçta sadece 3 gol ve 2 asistlik katkı yapabilen 22 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Djenepo'yu kiralamak olduğu belirtiliyor.



Oyuncu satışından iyi bir gelir elde edilmesi halinde 7-8 milyon Euro'nun gözden çıkarılabileceği öğrenildi.



Djenepo 2018-19 sezonunda Standard Liege formasıyla 11 gol atıp, 6 asist yapmıştı. Mali doğumlu 1998 doğumlu genç oyuncu Moussa Djenepo, yıldızını Standard Liege takımnda parlattı. Hücumun sağ ve sol kanatlarında oynayabilen Moussa, milli takımında da forma giyiyor.



Bu sezon Premier Lig'de 27 maçta forma giyen Moussa, bir gol atabildi. Djenepo ayrıca FA Cup'ta da bir gol kaydetti.



