Fenerbahçe'den yeni golcü hamlesi

Fenerbahçe önemli bir fırsat transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli yönetim Rusya'da Zenit forması giyen İranlı golcü Sardar Azmoun için harekete geçmeye hazırlanıyor.



SIRA PAZARLIKTA



2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Sardar Azmoun için Fenerbahçe'de yönetim sezon sonunu beklemeyip Zenit ile masaya oturacak. Eğer Rus kulübü 2-3 milyon Euro civarındaki bir bedeli kabul ederse Sardar Azmoun sezon sonunu beklemeden çubuklu formayı giymiş olacak. Sardar Azmoun'un teknik direktör Pereira'nın da daha önceden onay verdiği bir oyuncu olduğu ifade ediliyor.



Sarı Lacivertli takım 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile karşı karşıya geldi.



TÜRKİYE AŞIĞI



Rusya'daki maçta Fenerbahçe 3-1 yenildi ve Rus ekibinin 3 golünden 2'sini Sardar kaydetti.



Sardar yaz aylarında da yine gündeme geldi ama transfer gerçekleşmedi. İranlı golcünün Türkiye'ye gelmeyi çok istemesi yönetimin işini kolaylaştıracak.





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