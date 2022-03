Fenerbahçe'den yabancı sınırı tepkisi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Türkiye Basketbol Federasyonunun Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olması kararını kabul etmediklerini söyledi.



Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Danabaş, Türkiye Basketbol Federasyonunun Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yaptığı değişikliği ve Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın son durumunu AA muhabirlerine değerlendirdi.



Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yapılan değişikliğe tepki gösteren Mustafa Kemal Danabaş, "Biz daha fazla yabancıya olanak sağlayacak formülün peşindeyken böyle bir durumla karşılaştık. Bu kararı kabul etmek mümkün değil, akılcı bir karar olduğuna inanmıyoruz. Bu kararın düşünülerek alınmış bir karar olduğuna inanmıyorum. Fenerbahçe'yi olduğu üst düzey noktadan aşağı ve yüksek potansiyelinin altına çekmek üzere alınmış bir karar. Kabul etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin Türk kadın basketbolunun lokomotifi olduğunu ifade eden Danabaş, şu görüşleri paylaştı:



"Türkiye'de ve Avrupa'da kadın basketbolu denince ilk akla gelen kulüp Fenerbahçe. Zaten Fenerbahçe yarıştığı her alanda zirveyi hedefler ve o branşın lokomotifi olur. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde fikri alınmadan ve Fenerbahçe'ye danışılmadan yapılan bu kural değişikliğini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Mevcut kuralda 6 yabancı oyuncu bulunuyor. Hiçbir şekilde bize danışılmadı, sadece kulüplerin genel menajerlerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Burada yabancı kuralı değişikliğiyle ilgili bazı fikirler alındı. Biz toplantıya katılan genel menajerimiz aracılığıyla kulübümüzün yabancı sayısının eksilmesi konusundaki bir girişime kesinlikle karşı olduğumuzu TBF'ye ilettik."



- "Benimle konuştuklarını söylediler ancak kimse konuşmadı"



Federasyon yetkililerinin kendilerine danışmadan böyle bir karar aldığının altını çizen Mustafa Kemal Danabaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bize danıştıklarını ve hatta benimle konuştuklarını söylediler. Ancak benimle kimse konuşmadı. Başkanımızla konuştuklarını söylediler ama onunla da kimse görüşmemiş. Türkiye'de kadın basketbolunun lokomotifi olan Fenerbahçe'nin, bir anda devreye girecek yabancı eksilmesini kabul etme durumu yoktur. Kadın basketboluna en büyük yatırımı yapan kulübüz. Dünyanın her yerinde bu tip değişiklikler belli bir projeksiyon dahilinde 1-2 sene sonrasından başlamak üzere açıklanır. Bizim kontratlarımız var. 3 ay sonra geçerli olacak bir yabancı kuralı değişikliğini kabul etmiyoruz. TBF basketbol kulüplerinin federasyonu. Görevi, basketbolu kadınlarda ve erkeklerde en iyi seviyeye taşımak, Avrupa'da ve dünyada söz sahibi kulüpler olmasını sağlamak."



"Herkesi zirvedeki Fenerbahçe seviyesine çıkarmaya çalışacaklarına, Fenerbahçe'yi bu spora daha az yatırım yapan kulüplerin seviyesine indiriyorlar." diyen Danabaş, "Keşke TBF, diğer kulüpleri Avrupa'da zirveye çıkartacak bir formül üretse ve gelir kapısı oluştursa. Bunların hiçbiri yapılmıyor, en kolay yol Fenerbahçe'yi aşağıya çekelim, ligi dengeleyelim. Bunun başka bir izahı yoktur. Federasyonumuz ve Başkan Hidayet Türkoğlu, başarılı yabancı oyuncuların Türk kadın basketboluna katkısını ve yarattığı farkındalığı en iyi şekilde biliyorlar, buna çok hakimler." ifadelerini kullandı.



- "Hidayet Türkoğlu, kararın değiştirilmesinde önemli rol oynayacaktır"



Mustafa Kemal Danabaş, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili alınan kararın değiştirilmesinde önemli rol oynayacağına inandıklarını söyledi.



Türkoğlu'nun ligde ve NBA'de yıllarca forma giymiş bir isim olduğunu, yabancı oyuncuların basketbolun marka değerine katkısını çok iyi bildiğini belirten Danabaş, şunları kaydetti:



"Türkiye Basketbol Federasyonunun ivedilikle bu kararı gözden geçirmesini ve geri adım atmasını talep ediyoruz. Sayın Başkan Hidayet Türkoğlu, basketbolda yabancı kuralının faydalarını bilen biri. Eminim kendisi kurmaylarıyla tekrar yapacağı toplantı ve görüşmeler sonucunda bu kararın değiştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Buna inanıyoruz."



Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada rakiplerine 13 dakikadan fazla bir süre boyunca faul çalınmadığını ve bunun bir dengeleme operasyonunun kanıtı olduğunu vurgulayan Danabaş, Türkiye Kupası maçlarında bu durumun tekrarlanmamasını temenni ettiklerini aktardı.



- "Hedefimiz FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak"



Mustafa Kemal Danabaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.



Fenerbahçe Safiport'un organizasyonda üst üste 2. kez Dörtlü Final'de mücadele edeceğini hatırlatan Danabaş, "Bizim hedeflerimiz çok büyük. İnşallah bu sene Dörtlü Final'de önemli işler yapacağız. Biz, yatırımımızı kesmiyoruz. Sonuçta Türkiye'yi temsil ediyoruz. Zirve savaşını devam ettirme hedefindeyiz. Hedefimiz FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak." şeklinde konuştu.



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni 3 kez finalde kaybettiklerini aktaran Kemal Danabaş, "Rus takımları turnuvadan ihraç edildi, keşke edilmeseydi çünkü biz takımımıza ve potansiyelimize güveniyoruz. Rus takımları da olsaydı Fenerbahçe bu sezonun en büyük şampiyonluk adayıydı. Fenerbahçe Safiport olarak çok güzel bir aileyiz. Başarının en önemli faktörü aile olmaktır ve biz bu konuda çok önemli bir avantaja sahibiz. Başantrenörümüz Victor Lapena ile her konuda pozitif, hedeflerine odaklanmış bir takım çizgisine sahibiz. Kendisine, tüm teknik ve idari kadromuza ve hepsi birbirinden kıymetli oyuncularımıza çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



Dörtlü Final'in Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenmesi için FIBA'ya başvuruda bulunacaklarını aktaran Danabaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu konuda da federasyonumuzla birlikte hareket ederek, ülke basketboluna dair farkındalığı artıracak bu ev sahipliğimizde onların her anlamda kulübümüze destek olmalarını bekliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle camiamızın uzun yıllardır beklediği ve hak ettiğine çok inandığım FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni Fenerbahçe Safiport olarak kazanacağımıza, kupanın takımımızın ellerinde yükseleceğine tüm kalbimle inanıyorum."





