Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.
A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Flamengo'da forma giyen Willian Arao için Brezilya ekibinin kapısını çaldı.
Brezilya ekibinin 14 Temmuz'daki Brezilya Kupası'nda Atletico Mineiro maçından sonra teklifi değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Willian Arao'nun Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.
A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Flamengo'da forma giyen Willian Arao için Brezilya ekibinin kapısını çaldı.
Brezilya ekibinin 14 Temmuz'daki Brezilya Kupası'nda Atletico Mineiro maçından sonra teklifi değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Willian Arao'nun Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.
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