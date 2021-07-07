Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için temas

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle F.Bahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'te yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminden bu yana sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Kosovalı golcü için bu kez çok ciddi adımlar atılıyor.



ALİ KOÇ DEVREDE



Başkan Ali Koç, tekrar Çubuklu'yu giymesini istediği 27 yaşındaki oyuncunun transferiyle bizzat kendisi ilgilenirken, İtalyan ekibine teklif iletildi.



İSTEDİKLERİ YILLIK MAAŞ!



Muriqi'yi kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi, Lazio'ya teklifini iletti. İtalyanlar'ın 2.5 milyon euro olan yıllık ücretinin karşılanması halinde Muriqi'i kiralamaya sıcak baktıkları öğrenildi.



O DA DÖNMEYE HAZIR



Yaz tatili için geldiği Bodrum'da sürekli F.Bahçe sorusuyla karşılaşan Muriqi'in tekrar Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertli takımın yöneticileri ve birçok futbolcusuyla sürekli iletişim halinde olan yıldız futbolcunun her an Topuk Yaylası'ndaki kampa katılabileceği iddia edildi.



Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıkan 1.94'lük oyuncu, bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırmış, bir de asist yapmıştı. İtalya'daki performansı nedeniyle birçok kez eleştiri oklarının hedefinde kalan Vedat Muriqi için geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devreye girdiği ileri sürülmüştü.







