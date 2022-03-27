Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını büyük bir dikkat içinde sürdüren Fenerbahçe çok sayıda önemli ismi aldı. Bu isimlerden birisinin de Matias Vargas olduğu ortaya çıktı. SarıLacivertliler bu sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen Arjantinli kanat oyuncusuna kancayı attı.



OPSİYON MADDESİ YOK



Yönetimin Adana Demirspor'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Espanyol'da olan Vargas için sezon sonunda harekete geçme kararı aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de damgasını vuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu 4 gol ve 11 asistle tam 15 gole direkt katkıda bulundu. Vargas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesinin olmadığı ve sezon sonunda İspanyol kulübüne geri döneceği ifade edildi. Espanyol ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 4.2 milyon Euro. Fenerbahçe'nin sezon biter bitmez hem İspanyollar'la hem de Matias Vargas'ın menajeriyle temasa geçeceği öğrenildi.



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Espanyol'un 2019 yılında 10.5 milyon Euro karşılığında Velez Sarsfield'tan transfer ettiği Tangocu 2 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Vargas müthiş top tekniği ve çabukluğu ile Süper Lig'in en etkili hücum oyuncularından birisi olmayı başardı.



BAŞAKŞEHİR DE ONUNLA ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYOR



Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı Matias Vargas'ı Başakşehir'in de transfer etmek istediği belirtiliyor. Turuncu-Lacivertli kulübün kısa süre içinde Espanyol'la görüşeceği gelen bilgiler arasında.













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