Fenerbahçe'den Van Aanholt'a teklif

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile de adı geçen Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un menajerine 3 yıllık teklif yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'den Van Aanholt'a teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2021 10:45
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çok önemli bir gelişme yaşandı...

Başkan Ali Koç'un transfer için hedef gösterdiği bölgelerden bir tanesi olan sol bek mevkisi için Hollanda Milli Takımı'nda yer alan bir isimle temasa geçildi.

Galatasaray'ın da uzun bir süredir transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için Sarı-Lacivertli kurmaylar girişimde bulundu. Cyrstal Palace ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcunun menajeri ile bir araya gelerek 3 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi.

Teklif, Hollanda Milli Takım kampında bulunan Van Aanholt'a da iletildi. Hollandalı sol bek, "Şu anda sadece Euro 2020'ye konsantre olmuş durumdayım. Turnuvanın ardından tekrar görüşelim" cevabını verdi.

30 yaşındaki sol bekin piyasa değeri Transfermarkt verilerine 7 milyon Euro civarında.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.