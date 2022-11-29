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Fenerbahçe'den üst üste ikinci derbi galibiyeti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 81-72 mağlup etti. Pazar günü deplasmanda Galatasaray'ı 97-91 mağlup eden Fenerbahçe üst üste ikinci derbi galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den üst üste ikinci derbi galibiyeti
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29 Kasım 2022 21:58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, salondan 81-72 galibiyetle ayrıldı. Pazar günü derbide Galatasaray'ı 97-91 mağlup eden sarı-lacivertliler arka arkaya ikinci derbi galibiyetini aldı. Fenerbahçe, ayrıca ligde 8'de 8 yaptı.

Beşiktaş ise ligde 6. mağlubiyetini yaşadı.

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