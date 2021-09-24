Fenerbahçe'den UEFA'ya dava sinyali!

Fenerbahçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, 3 Temmuz 'Futbolda Şike Kumpası' davasıyla ilgili açıklamalar yaptı.



İşte Fethi Pekin'in açıklamalarından öne çıkanlar...



"TAZMİNAT 250 MİLYONDAN DAHA YÜKSEK ÇIKACAK"



"Ödenecek tazminatın 250 milyon TL'den çok daha yüksek çıkacağına inanıyoruz. Bu sadece, TFF'nin 2010-11 sezonunda bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermemekle ilgili aldığı kararın verdiği zararla ilgilidir."



UEFA'YA DA DAVA SİNYALİ



"UEFA'ya neden dava açılmadı?"



- "UEFA'nın men kararlarıyla ilgili konular için İsviçreli hukuk uzmanları ve profesörlerle görüşüyoruz, tartışıyoruz. Gerekçeli kararın İngilizce'ye çevrilmesi üzerinde çalışıyoruz. Bütün hukuk yollarını kullanacağız."



* Spor camiasının bırakın bizim yanımızda durmayı, 'Geçmiş olsun' bile neden demediğini anlamış değilim.



"MUHATABIMIZ NİHAT ÖZDEMİR DEĞİL TFF"



* TFF'ye karşı açtığımız davada bizim muhatabımız kurum, kişiler değil. O dönem yönetimimizde bulunan Nihat Özdemir'in, Başkanımız Ali Koç'un davamıza olumlu bir etkisi olacağına inanırsak, onlardan da katkıda bulunmasını isteyebiliriz."



"KONUNUN SPORLA ALAKASI YOK"



* Fenerbahçe dört bir yana yayılmış taraftarlarıyla, Atatürk ilkelerinin takipçisi olan Türkiye'nin en güçlü, en büyük sivil toplum kuruluşudur. Net. En büyükler, zirvedekiler tabiri caizse hedef olurlar. Bu konunun sporla, saha içiyle alakası yok. Bu bambaşka bir konu.



"PEŞLERİNDEN GİDECEĞİZ! KORKUMUZ YOK"



* Her kim Fenerbahçe'yi zararı uğrattıysa, Fenerbahçe'nin hakkını ihlal ettiyse, emeğini çaldıysa onların peşinden gideceğiz! Camiamızın hiçbir şüphesi olmasın. Kimseden korkumuz yok!



