Fenerbahçe'den tur yemini

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 yenilen Fenerbahçe'de gözler haftaya İstanbul'da oynanacak rövanşa çevrildi...



Oyuncular ve teknik heyet tur zora girse de inancını koruyor...



Hedef; Kadıköy'de gereken farkı bulup, 2008'de olduğu gibi çeyrek finale adını yazdırmak...



İspanya'da iyi oynayan Samet, "Talihsiz bir yenilgi aldık. Ben takıma inanıyorum. Elenmiş gözüyle bakmıyoruz. Evimizde taraftarımızın desteğiyle turu geçen taraf olacağız" dedi.



Szalai, "Pozisyonları değerlendiremedik. Bir maçımız daha var. Hedefimiz turu geçmek" diye konuştu.



BULDUĞUNU ATMALI



Teknik direktör Jesus ise skorun sahadaki oyunu yansıtmadığını dile getirdi...



Sevilla'nın tecrübesine vurgu yapan Portekizli çalıştırıcı, "Biz kaçırdık, onlar attı. 2-0 rahat bir skor değil ama ikinci maç öncesi halen umudumuz var" diyerek camiaya umut verdi...



Otoritelere göre de Fenerbahçe'nin Sevilla'dan oyun olarak eksiği bulunmuyor. Kadıköy'de 45 bin taraftarı arkasına alarak turu çevirme şansı bulabileceği belirtildi. Ancak bunun için; İspanya'da ilk yarıda ortaya koyduğu etkili futbolun yanında pozisyonları sonuçlandırması ve savunmada da hatasız oynaması gerektiği ifade edildi.



16 MART'TA 20.45'TE



Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki rövanş, 16 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.



