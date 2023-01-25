Fenerbahçe'den TSYD'ye cevap

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kulüp başkanvekili Erol Bilecik hakkında yaptığı kınama açıklamasına yanıt verdi.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "İçinde "Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir" gibi ironik bir cümle de içeren bu açıklamayı dikkate almadığımızı kendilerine iletiyoruz." denildi.
İşte kulübün açıklaması;
"Spor medyasında bazı kulüplerin maşası olup rakipleri, başkanları, yöneticileri, sporcuları hedef alan, iftira ve hakaretler eden gazeteci görünümlü profilleri desteklediğini açıklayan Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin açıklamasını takip ettik.
İçinde "Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir" gibi ironik bir cümle de içeren bu açıklamayı dikkate almadığımızı kendilerine iletiyoruz.
Temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmak olan gazeteciliğin, bu profiller ile bugün geldiği vahim durumu yok sayan TSYD'ye, gazetecilik mesleğinin temel ilkelerini hatırlatıyor;
Açıklamaya konu bu profillerden bazılarının gazetecilikle nasıl taban tabana zıt durumda olduklarını, gazetecilikle ilgilerinin hangi seviyede olduğunu aşağıda yer alan birkaç örnek ile kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Bu isimler tarafından ekranlarda ve sayfalarda bu yaklaşımın sayısız örneğinin verildiğini de ekliyoruz.
Bu vesileyle bu kutsal mesleği tarafsız duruşla, emekle, fedakarca yapan tüm basın mensuplarına duyduğumuz sonsuz saygıyı da vurgulamak istiyoruz."
TSYD'NİN AÇIKLAMASI
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik için kınama mesajı yayınladı. İşte o mesaj;
"Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamada spor yazarı üyelerimiz Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar ve Ali Naci Küçük'ü hedef göstermiştir.
Gazeteci yorum yapabilir, eleştiride bulunabilir. Bunlar mesleğin gereğidir. Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir.
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'e ortamı daha da germeme adına bir spor yöneticisine yakışır şekilde konuşması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, kendisini şiddetle kınıyoruz."
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "İçinde "Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir" gibi ironik bir cümle de içeren bu açıklamayı dikkate almadığımızı kendilerine iletiyoruz." denildi.
İşte kulübün açıklaması;
"Spor medyasında bazı kulüplerin maşası olup rakipleri, başkanları, yöneticileri, sporcuları hedef alan, iftira ve hakaretler eden gazeteci görünümlü profilleri desteklediğini açıklayan Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin açıklamasını takip ettik.
İçinde "Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir" gibi ironik bir cümle de içeren bu açıklamayı dikkate almadığımızı kendilerine iletiyoruz.
Temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmak olan gazeteciliğin, bu profiller ile bugün geldiği vahim durumu yok sayan TSYD'ye, gazetecilik mesleğinin temel ilkelerini hatırlatıyor;
Açıklamaya konu bu profillerden bazılarının gazetecilikle nasıl taban tabana zıt durumda olduklarını, gazetecilikle ilgilerinin hangi seviyede olduğunu aşağıda yer alan birkaç örnek ile kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Bu isimler tarafından ekranlarda ve sayfalarda bu yaklaşımın sayısız örneğinin verildiğini de ekliyoruz.
Bu vesileyle bu kutsal mesleği tarafsız duruşla, emekle, fedakarca yapan tüm basın mensuplarına duyduğumuz sonsuz saygıyı da vurgulamak istiyoruz."
TSYD'NİN AÇIKLAMASI
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik için kınama mesajı yayınladı. İşte o mesaj;
"Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamada spor yazarı üyelerimiz Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar ve Ali Naci Küçük'ü hedef göstermiştir.
Gazeteci yorum yapabilir, eleştiride bulunabilir. Bunlar mesleğin gereğidir. Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir.
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'e ortamı daha da germeme adına bir spor yöneticisine yakışır şekilde konuşması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, kendisini şiddetle kınıyoruz."
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