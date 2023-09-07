Fenerbahçe'den transfer rekoru

Fenerbahçe bu sezon yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, 56.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaparak yeni bir rekora imza attı.
43. SIRADA YER ALDI
Sarı-Lacivertliler, Arda Güler (20 milyon Euro), Attila Szalai (12.3 milyon Euro), Bruma (6.5 milyon Euro), Rossi (5.1 milyon Euro), Altay Bayındır (5 milyon Euro), Berisha (4 milyon Euro), Arao (2.5 milyon Euro) ve Henrique (1.2 milyon Euro)'nin satışından önemli bir gelir elde etti.
Arda Güler'in sözleşmesinde artı 10 milyon Euro, Diego Rossi'nin sözleşmesinde 900 bin Euro bonus maddesi de bulunuyor.
Fenerbahçe bu sezon elde ettiği gelirle dünyada en çok transfer geliri elde eden 43. kulüp oldu. Fenerbahçe, ilk 50 kulüp arasına giren tek Türk kulübü konumunda.
43. SIRADA YER ALDI
Sarı-Lacivertliler, Arda Güler (20 milyon Euro), Attila Szalai (12.3 milyon Euro), Bruma (6.5 milyon Euro), Rossi (5.1 milyon Euro), Altay Bayındır (5 milyon Euro), Berisha (4 milyon Euro), Arao (2.5 milyon Euro) ve Henrique (1.2 milyon Euro)'nin satışından önemli bir gelir elde etti.
Arda Güler'in sözleşmesinde artı 10 milyon Euro, Diego Rossi'nin sözleşmesinde 900 bin Euro bonus maddesi de bulunuyor.
Fenerbahçe bu sezon elde ettiği gelirle dünyada en çok transfer geliri elde eden 43. kulüp oldu. Fenerbahçe, ilk 50 kulüp arasına giren tek Türk kulübü konumunda.