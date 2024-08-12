Fenerbahçe'den transfer harekatı!

Fenerbahçe'de Yönetici Acun Ilıcalı'nın, Mario Branco ile İngiltere'de transfer görüşmeleri yapacağı kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Manchester City ve Chelsea'nin yıldız futbolcusunu listesine aldı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den transfer harekatı!
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12 Ağustos 2024 08:42
Fenerbahçe'de Yönetici Acun Ilıcalı'nın kısa süre içerisinde sportif direktör Mario Branco ile birlikte İngiltere'ye giderek burada temaslarda bulunacağı belirtildi.

İkilinin ilk olarak Londra'da Chelsea'li yetkililer ile Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu'dan birini kiralamak için masaya oturacağı kaydedildi.

Maviler'in teknik patronu Enzo Maresca'nin, Ugochukwu'nun gönderilmesine daha sıcak baktığı belirtildi.

KALVIN PHILLIPS GÜNDEMDE

Acun Ilıcalı ve Mario Branco'nun İngiltere'deki tek adresi Londra olmayacak. Fenerbahçe, Manchester City'den Kalvin Phillips'i radarına aldı.

İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertliler'in listesindeydi. Phillips, ikinci yarıyı West Ham'da kiralık olarak geçirdi.

GUARDIOLA DÜŞÜNMÜYOR

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Guardiola'nın planları arasında bulunmuyor. Hem City Yönetimi hem de Phillips, gelecek tekliflere açık. Kanarya'nın, başarılı futbolcunun maliyet durumu araştırdıktan sonra teklif yapıp yapmamaya karar vereceği öğrenildi.  

 
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