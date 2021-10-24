Fenerbahçe'den Trabzonspor'daki hakem kararlarına tepki

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında hakem kararlarına Alanyaspor karşılaşmasında gönderme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Trabzonspor'daki hakem kararlarına tepki
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24 Ekim 2021 19:33
Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçtaki hakem kararlarına göndermedi yaptı.

Süper Lig'de bu hafta Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü 23. dakikaya gönderme yaptı.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 23. dakikada Trabzon'daki hakem performansına tepki olarak reklam panolarında "Fener'le kimse başa çıkamaz" ifadesi yer aldı.

 


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