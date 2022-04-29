Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme!

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan 2011 sezonun tartışması devam ederken, sarı-lacivertli kulüpten flaş bir gönderme geldi.
Sarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda, "Şampiyonun kupası müzesinde olur" göndermesinde bulundu.
Bu paylaşımın hemen ardından bir gönderi daha paylaşan Fenerbahçe, "Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli "2010-11 Şampiyonluğumuz" Yaşa Fenerbahçe!" ifadeleri kullanıldı.
İşte sarı-lacivertlilerin yaptığı paylaşımlar:
Sarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda, "Şampiyonun kupası müzesinde olur" göndermesinde bulundu.
Bu paylaşımın hemen ardından bir gönderi daha paylaşan Fenerbahçe, "Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli "2010-11 Şampiyonluğumuz" Yaşa Fenerbahçe!" ifadeleri kullanıldı.
İşte sarı-lacivertlilerin yaptığı paylaşımlar:
Fenerbahçe'den 2010-11 sezonu göndermesi👇 https://t.co/vyW0dSPHP9
— Sporx (@sporx) April 29, 2022
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