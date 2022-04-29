Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme!

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili flaş bir göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme!
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29 Nisan 2022 20:08
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan 2011 sezonun tartışması devam ederken, sarı-lacivertli kulüpten flaş bir gönderme geldi.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda, "Şampiyonun kupası müzesinde olur" göndermesinde bulundu.

Bu paylaşımın hemen ardından bir gönderi daha paylaşan Fenerbahçe, "Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli "2010-11 Şampiyonluğumuz" Yaşa Fenerbahçe!" ifadeleri kullanıldı.

İşte sarı-lacivertlilerin yaptığı paylaşımlar:


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