Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci tepkisi!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Göztepe ile oynadıkları maçın devre arasında yaşanan olaylardan ötürü İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya'nın PFDK'ye sevkini eleştirdi.



İşte Burak Kızılhan'ın açıklamaları:



"30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen PFDK sevkleri, bizim açımızdan ciddi anlamda şaşkınlık yaratacak boyuttadır. Sistemin ve sisteme çöreklenmiş kişilerin değişimi isteğinin ne kadar haklı olduğu ortadadır.



İrfan Can, 'Saldırı' adı altında çarpıtmayla itham altında kalkıştır. İtişmenin saldırı olarak geçmesi ve sevk edilmesi kötü niyettir, iş bilmememezliktir.



Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Sahada da benzeri görülen bir olay. Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir. Söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile 2 sezon önce Vedat Muriqi niyet okumayla PFDK'ya sevk edilmesi arasında skandallık arasında fark yoktur. Bu konu bizim açımızdan çok nettir.



Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır. Fenerbahçe işgüzarların deneme tahtası değildir. Vedat Muriqi ceza almamıştı. İrfan Can'ın da ceza almayacağını düşünüyoruz.



TFF, bu tür ehliyet sahibi olmayan gözlemcilerle ilgilenmelidir. Aksi takdirde TFF, futbola zarar verecektir."



GÖZTEPE DE TEPKİ GÖSTERDİ



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 Kasım Pazartesi günü oynadıkları Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Atakan Çankaya'nın kurula sevk edilmesinin kabul edilemez bulduğunu bildirdi.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın devre arasında oyuncuları Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci arasında bir olay yaşandığı belirtildi. Bu nedenle Atakan Çankaya'nın PFDK'ye sevk edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır."





