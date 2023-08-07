Fenerbahçe'den Tete açıklaması!

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Tete'nin şartlarının kulüp için uygun olmadığını bu nedenle transferin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
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07 Ağustos 2023 19:03
Son güncelleme 07 Ağustos 2023 19:34
Fenerbahçe, Shakhtar Donetks'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, Tete'nin şartlarının kulüp için uygun olmadığı ve transferin gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır."

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