Fenerbahçe'den tepki! ATV'den açıklama

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ATV kanalında ekrana gelen 'Kim milyoner olmak ister?' adlı programın 9 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan bölümünde yer alan soru içeriğine dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kulüp taraftarı olmanın, toplumumuzun büyük bir kesimi için bir kimlik niteliği taşıdığı ve dolayısıyla sosyolojik bir hassasiyet noktası oluşturması nedeniyle kamu yararına yayıncılık faaliyetinde bulunan kurumların bu gibi hassasiyetleri göz önünde bulundurması oldukça önemlidir.

Bu doğrultuda yazılış biçiminden anlaşıldığı üzere mesleki etik yerine taraftarlık duygusu ön plana alınarak hazırlanan, kamu yararına olmadığı çok açık, kutuplaşmayı tetiklemeye yol açabilecek seviyede bir sorunun, onay süreçlerinden geçerek ekrana gelmesi tarafımızda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır.

İlgili kanalın sosyal medya hesapları vasıtasıyla bu ciddiyetsiz yaklaşımı daha da geniş kitlelere yayması, oluşan rahatsızlığın farkına varılmadığının ya da yapılanda yanlış bir durum görülmediğinin bir göstergesi olmuştur.

Söz konusu olay hakkında ilgili kurumdan bir açıklama bekliyor; yayınlanan içeriklerdeki mesleki etik ve saygı unsurlarının gözden geçirilmesini, Türkiye Kupası gibi anlamlı bir organizasyonun yayıncısı olma sorumluluğuyla hareket edilmesini talep ediyoruz.



ATV'DEN AÇIKLAMA GELDİ!



ATV'nin açıklamasında Fenerbahçe Kulübü'nden özür diledi. İşte o açıklama...









Fenerbahçe Kulübü, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan soru ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı."Kim Milyoner Olmak İster?" programında yarışmacıya "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu soruldu.Yaşanan bu olayın ardından Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu.""Kim Milyoner Olmak İster?" programı 2011 yılından bu yana yayın hayatına devam eden ve 977 bölümdür halkımızın takdirini kazanmış bir yarışma prograrnıdır. Aileyi bir araya getirerek zaman zaman aile içinde tatlı rekabetleri ortaya çıkaran ve pek çok alanda seyircisini bilgilendiren yarışmamız bilginin, kültürün ve pek çok güncel konunun işlendiği bir içeriğe sahiptir.9 Ocak 2022 tarihinde atv kanalında yayını gerçekleşen "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programda yayınlanan soru içeriğine karşı gelen tepkilerden ve konunun özellikle sosyal medyada saptırılmasından dolayı üzüntü duymaktayız.atv, yayın ilkeleri gereği geçmişte olduğu gibi bugün de, tüm spor kulüplerine eşit mesafede durarak hiçbir zaman tek bir takımın tarafı almamıştır. "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programda ülkemizin tüm spor kulüpleri ile ilgili soru içerikleri pek çok defa yer almıştır. Gerek olimpiyat ve diğer alanlarda kazanılan uluslararası başarılar, gerekse ülkemizdeki takımlarımızın başarıları ve rekabetleri sık sık konu edilmiştir. Aynı şekilde ülkemizin muteber kulüplerinden olan Fenerbahçe Spor Kulübümüz ile ilgili yayınlanan sorularınnızla bu kulübümüzü defalarca taltif etmiş ve başarılarından bahsetmiş bulunmaktayız.Türkiye'nin en çok izlenen ve yayın çizgisi belli olan kanalı olarak, bu programda bahsi geçen soru herhangi bir kulübe karşı ya da sosyal medyada belirtildiği üzere alaycı bir ifade içermemekle birlikte bu şekilde algılanmasından dolayı üzüntü duyduğumuzu tekrar ifade etmek isteriz.Bu programdaki içerikten rahatsız olan tüm taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor, bu yanlış anlamadan dolayı özür diliyor ve bu konuyu farklı platformlara çekerek kurumumuza zarar vermek isteyen kişileri kınıyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyururuz."