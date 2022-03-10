Fenerbahçe'den Tazminat Davası açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı Tazminat Davası'nın ilk duruşmasının bugün görüldüğünü açıkladı.



Davanın detaylarının yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçemizin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak açtığımız "Tazminat Davası"nın ilk duruşması bugün görüldü.



Ancak davalı tarafından duruşmadan bir gün önce hakimin reddi talep edilmiştir. Bu talebe karşı tarafımızca talepte hukuka uyarlık bulunmadığı yönünde beyanda bulunulmuş olup, mahkemece hâkimin reddi talebinin incelenmesi için dosyanın yetkili merciye gönderilmesine karar verilmiştir.



Tüm bu gelişmeler ışığında dava dosyasında usul veya esas yönünden herhangi bir inceleme yapılmamış olup, hâkimin reddine ilişkin talep konusunda yetkili merci tarafından verilecek karar kesinleştiğinde, davanın görülmesine aynı hâkimle veya yeni bir hâkimle devam edilecektir.



İlk günden beri dimdik ayakta duran Fenerbahçemize karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar karşısında olacağız ve hukuk mücadelemize tüm kararlığımızla devam edeceğiz."





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