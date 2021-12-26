Fenerbahçe'den taraftarlarına çağrı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynanacak olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi bir açıklama yayımladı.



Sarı - lacivertli kulüp, taraftarların yönetimi protesto edeceği iddialarına yönelik çağrıda bulundu.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;



Futbol Takımımız bu akşam 19.00'da, Süper Lig 2021-22 sezonu ilk yarısının son maçında, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.



Kulübümüzün içerisinde bulunduğu gündemde, taraftarlarımızın olumlu, olumsuz, eleştirel fark etmeksizin yapıcılık ortak noktasında buluşan tüm görüşleri bizim için çok kıymetli; destekleri ise Fenerbahçemiz için olmazsa olmazdır.



Bu akşam Takımımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçta da taraftarlarımızın; maç boyunca görüşleri her ne olursa olsun, tezahüratları her ne yönde olursa olsun tribünlerimizin birbirimizin görüşlerine saygı duymaları ve taraftarlarımız arasında hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir.



Fenerbahçe, takımı, taraftarı, üyeleriyle bir aile ve bir bütündür.



Bizi biz yapan, Fenerbahçe'yi güçlü kılan da budur.





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