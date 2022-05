Fenerbahçe'den taraftara açık antrenman

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftara açık yapacak.



Kulüpten yapılan duyuruda taraftara açık antrenmanın 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadyumu'nda olduğu aktarıldı.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:



"Futbol A Takımımız, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde taraftarımıza açık bir şekilde gerçekleştirecektir.



Fenerbahçemiz, her zaman ve her şartta Sarı Lacivertimizin yanında olan, Kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor!



Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır."





