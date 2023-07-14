'deçalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak gündemine flaş bir ismi aldı;..., bir süredir'ın gündeminde yer alan 34 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdi.Ajax ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan deneyimli futbolcunun Hollanda ekibinden ayrılması bekleniyor.Beşiktaş, Sırp futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon euro maaş teklifte bulundu.Kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giyen 34 yaşındaki Dusan Tadic, kulüp kariyerinde çıktığı 660 resmi maçta 202 gol 232 asist yaptı.