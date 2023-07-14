Fenerbahçe'den Tadic hamlesi!

Fenerbahçe, bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Dusan Tadic'in transferi için devreye girdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Tadic hamlesi!
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14 Temmuz 2023 17:28
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak gündemine flaş bir ismi aldı; Dusan Tadic...

Fenerbahçe, bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan 34 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdi.

Ajax ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan deneyimli futbolcunun Hollanda ekibinden ayrılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş, Sırp futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon euro maaş teklifte bulundu.

DUSAN TADIC KİMDİR?

Kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giyen 34 yaşındaki Dusan Tadic, kulüp kariyerinde çıktığı 660 resmi maçta 202 gol 232 asist yaptı.

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