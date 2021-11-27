Fenerbahçe'den Szalai yalanlaması

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Chelsea'ye satılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Szalai yalanlaması
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27 Kasım 2021 15:14
Fenerbahçe, Chelsea'ye transfer olacağı haberleri çıkan Attila Szalai için açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Sabah Gazetesinde Uğur Çem imzalı, oyuncumuz Attila Szalai'nin ilk on birde olmayışı ile ilgili yazılan; içeriği transfer iddialarına dayandırılan ve 'herhangi bir sakatlığın transferi olumsuz etkilememesi için kulübede tutuluyor' denilen haber, baştan aşağı yalandır.

Futbolun gerçeklerinden bu kadar uzak bir haberi gazetecilik etiği ile bağdaştıramadığımız gibi kamuoyunun da "sözde haber"e itibar etmemesini rica ediyoruz."



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"Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin son dönemde genelde yedek soyundurulması ve yerini Marcel Tisserand'a kaptırması, beraberinde tepkileri getirdi. Bu durumun nedeninin ise Macar futbolcu için Chelsea ile yapılan transfer pazarlıkları olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Szalai'yi 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye göndermeye hazırlandığı öğrenildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı, herhangi bir sakatlık durumunun transferi olumsuz etkilememesi adına futbolcunun yedek soyundurulduğu belirtildi.

OCAK AYINDA İNGİLTERE YOLUNU TUTACAK
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin, ocak ayında Ada yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Chelsea'de savunmada görev yapan Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Thiago Silva'nın gelecekleriyle ilgili belirsizliklerin olması nedeniyle teknik direktör Thomas Tuchel, Attila Szalai'nin transferini özellikle istemişti. İngiliz ekibi, genç stoperi uzun süredir hem Fenerbahçe hem de Macaristan Milli Takımı'nda scoutları aracılığıyla yakın takibe almıştı."


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