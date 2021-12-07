Fenerbahçe'den Szalai açıklaması!

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Attila Szalai için bir açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Szalai açıklaması!
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07 Aralık 2021 16:40
Fenerbahçe, son günlerde adı Chelsea ile anılan savunma oyuncusu Attila Szalai için bir açıklama yayımladı.

Sarı - lacivertliler, Szalai için herhangi transfer görüşmesi yapılmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

CHELSEA İLE ADI ANILDI

Macar savunma oyuncusunun adı, İngiltere Premier Lig devi Chelsea ile uzun süre boyunca anılmıştı ve devre arasında transferin gerçekleşeceği iddia edilmişti.

Hatta Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, transferin bittiğini söyleyerek, "İspanya'daki önemli takımlar onu takip etti ama görünüşe göre Chelsea'ye transferi bitti, anlaşma tamamlandı." ifadelerini kullanmıştı.


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