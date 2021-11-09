Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Berke Özer'in istenilen performansı gösterememesi Fenerbahçe'de sürpriz bir transferi gündeme getirdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi
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09 Kasım 2021 09:05
Fenerbahçe devre arası transfer dönemi planlamasında sürpriz bir değişikliğe gitti. Omzundan sakatlanan ve geçirdiği ameliyat sonrası 4 ay formasından uzak kalacak olan Altay Bayındır'ın yanı sıra yedek file bekçisi Berke Özer'in de güven vermemesi sebebiyle Fenerbahçe ocak ayında kaleci takviyesi yapma kararı aldı.

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim ise milli file bekçisi Sinan Bolat oldu. Kanarya, Sinan Bolat'ın kulübü Gent ile devre arasında masaya oturmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması transferin önünü açıyor. Sarı-Lacivertliler makul bir bedelle transferi noktalama amacında.

KUNTZ'UN VAZGEÇİLMEZİ SİNAN BOLAT

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un düzenli olarak kadroya dahil ettiği Sinan Bolat, Gent ile bu sezon ligde tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. Ülkemizde daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen 33 yaşındaki Sinan Bolat'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.




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