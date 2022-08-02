Fenerbahçe'den sürpriz: Sirigu

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı zorlayabilecek yedek bir kaleci için harekete geçti. Uzun süredir milli file bekçisinin arkasına yerli bir kaleci arayan Fenerbahçe, bu arayışlarında sonuç alamadı ve rotasını yabancı transferine çevirdi.



Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, gündemine 35 yaşındaki İtalyan eldiven Salvatore Sirigu'yu aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Sirigu'nun transferi için ilk adamı da attı ve tecrübeli kalecinin şartlarını sordu.



İtalya Milli Takımı'nda da görev alan Sirigu, kariyerinde Paris Saint-Germain ve Sevilla gibi takımların kalesini korudu.





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