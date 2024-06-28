Fenerbahçe'den sürpriz kanat operasyonu

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Daniel Podence için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den sürpriz kanat operasyonu
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28 Haziran 2024 09:44
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Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

GÖZLER PORTEKİZLİ YILDIZDA

Sarı-Lacivertliler'in bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da bulunan Portekizli yıldız Daniel Podence'i gündemine aldığı öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta geçirdi. Wolverhampton'un 1 yıl daha kontratı kalan oyuncuyla devam etmek istemediği ve oyuncunun satışına sıcak baktığı ifade ediliyor.



Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.

47 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 47 resmi maça çıkan Daniel Podence bu karşılaşmalarda 15 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.

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