Fenerbahçe'den sürpriz kanat operasyonu

Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.
GÖZLER PORTEKİZLİ YILDIZDA
Sarı-Lacivertliler'in bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da bulunan Portekizli yıldız Daniel Podence'i gündemine aldığı öğrenildi.
28 yaşındaki futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta geçirdi. Wolverhampton'un 1 yıl daha kontratı kalan oyuncuyla devam etmek istemediği ve oyuncunun satışına sıcak baktığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.
47 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 47 resmi maça çıkan Daniel Podence bu karşılaşmalarda 15 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.
GÖZLER PORTEKİZLİ YILDIZDA
Sarı-Lacivertliler'in bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da bulunan Portekizli yıldız Daniel Podence'i gündemine aldığı öğrenildi.
28 yaşındaki futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta geçirdi. Wolverhampton'un 1 yıl daha kontratı kalan oyuncuyla devam etmek istemediği ve oyuncunun satışına sıcak baktığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.
47 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 47 resmi maça çıkan Daniel Podence bu karşılaşmalarda 15 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.
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