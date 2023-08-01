Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Yannick Carrasco

Lyon'da kadroda düşünülmeyen Karl Toko Ekambi'de Suudi Arabistan ekipleriyle karşı karşıya gelen, listesindekiiçin ilk hamlesini yaptı.A Spor'un haberine göre, İspanyol kulübü Atletico Madrid ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulundu.Fenerbahçe'ninilgisinin ardından Yannick Carrasco'nun vatandaşıöğrenildi.Atletico Madrid, 2015 yılında Monaco'dan 15 milyıon euroya transfer ettiği Yannick Carrasco'yu, 2018 yılının Şubat ayında 30 milyon euro karşılığında Çin ekibi DL Yifang'a sattı. Atletico Madrid, 2020 yılının Ocak ayında önce Carrasco'yu kiraladı, Eylül ayında ise 27 Milyon euroya geri satın aldı.Atletico Madrid'de 263 resmi maça çıkan Yannick Carrasco, 47 gol ve 30 asist katkısı yaptı.Yannick Carrasco, 4 Eylül 1993 yılında Ixelles, Belçika'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundadır ve sol kanatta görev yapmaktadır. Atletico Madrid'de oynamaktadır. Diegem, Genk, Monaco, Atletico Madrid, Dalian Professional gibi ekiplerde oynamıştır. 420 maçta 91 gol 85 asist üretmiştir.