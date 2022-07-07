Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Tiago Çukur

Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Tiago Çukur
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07 Temmuz 2022 20:28
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Watford ile Tiago Çukur'un transferi için anlaşma sağladı. Fenerbahçe, bu transfer için İngiliz ekibine 2.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

19 yaşındaki futbolcu ile de görüşmelere başlayan Fenerbahçe, el sıkışması durumunda transferi resmiyete dökecek.

Watford'un U23 Takımı'nda forma giyen ve santrfor bölgesinde görev yapan Tiago Çukur, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların geniş kadrosunda yer alarak dikkat çekmişti.

 

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