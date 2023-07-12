Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Giovanni Reyna

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ABD'li yıldız Giovanni Reyna'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Giovanni Reyna
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12 Temmuz 2023 13:22
Son güncelleme 12 Temmuz 2023 13:23
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, çarpıcı bir ismi gündemine aldı.

Borussia Dortmund'ta forma giyen 20 yaşındaki ABD'li ofansif orta saha Giovanni Reyna için Fenerbahçe'nin fiyat sorduğu belirtildi.

ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

Alman basınında yer alan haberlerde kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Reyna'nın önceliğinin Premier Lig olduğu kaydedildi. Reyna'nın değeri 25 milyon euro civarında.

REYNA KİMDİR?

Kariyeri boyunca 123 kulüp maçına çıkan Reyna, bu maçlarda 25 gol 25 asist kaydetti. Reyna, ABD Milli Takımı'nda da forma giyiyor.



 
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