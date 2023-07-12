Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Giovanni Reyna

çalışmalarını sürdüren, çarpıcı bir ismi gündemine aldı.forma giyen 20 yaşındaki ABD'li ofansif orta sahaiçin Fenerbahçe'nin fiyat sorduğu belirtildi.Alman basınında yer alan haberlerde kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Reyna'nın önceliğinin Premier Lig olduğu kaydedildi. Reyna'nın değeri 25 milyon euro civarında.Kariyeri boyunca 123 kulüp maçına çıkan Reyna, bu maçlarda 25 gol 25 asist kaydetti. Reyna, ABD Milli Takımı'nda da forma giyiyor.