Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları nedeniyle savunmada büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçe ara transferde stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı.
Çok sayıda futbolcuyla ilgili araştırmalar yapan sarı-lacivertliler'in listesine giren son isim David Zima oldu. Rotasını İtalya'ya çeviren yönetim, Torino formasını giyen David Zima'yı gündemine aldı.
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Çok sayıda futbolcuyla ilgili araştırmalar yapan sarı-lacivertliler'in listesine giren son isim David Zima oldu. Rotasını İtalya'ya çeviren yönetim, Torino formasını giyen David Zima'yı gündemine aldı.
FENERBAHÇE - DAVID ZIMA HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ
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