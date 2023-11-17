Fenerbahçe'den sürpriz hamle: David Zima

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Torino forması giyen stoper David Zima'yı gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: David Zima
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17 Kasım 2023 10:42
Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları nedeniyle savunmada büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçe ara transferde stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

Çok sayıda futbolcuyla ilgili araştırmalar yapan sarı-lacivertliler'in listesine giren son isim David Zima oldu. Rotasını İtalya'ya çeviren yönetim, Torino formasını giyen David Zima'yı gündemine aldı.

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