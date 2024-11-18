Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cenk Özkaçar

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı. Tecrübeli hocası Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli takım, milli yıldızı radarına aldı.
ROTA FENERBAHÇE!
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de ibra, Cenk Özkaçar'a döndü. Oosterwolde'nin sakatlığının ardından sol bek ve sol stoper pozisyonlarına oyuncu arayan Fenerbahçe, Cenk Özkaçar için harekete geçti.
İSPANYA'DA KALMIŞTI!
Milli oyuncu, Valencia'dan ayrılma kararı alarak İspanyol kulübü olan Real Valladolid ile kiralık sözleşmeye imzasını atmıştı. Valencia da istediği şansları bir türlü bulamayan Cenk'in ayrılma kararı aldığının bilgisi verilmişti.
KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE GELİYOR!
Jose Mourinho'nun da joker olarak kullanmak istediği milli yıldız için onay verdiği ve böylece yönetimin, kış transfer döneminde milli oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvaması bekleniyor.
PERFORMANSI
LaLiga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen milli yıldız şu ana kadar 3 maçta görev alırken toplamda 106 dakika sahada kaldı.
ROTA FENERBAHÇE!
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de ibra, Cenk Özkaçar'a döndü. Oosterwolde'nin sakatlığının ardından sol bek ve sol stoper pozisyonlarına oyuncu arayan Fenerbahçe, Cenk Özkaçar için harekete geçti.
İSPANYA'DA KALMIŞTI!
Milli oyuncu, Valencia'dan ayrılma kararı alarak İspanyol kulübü olan Real Valladolid ile kiralık sözleşmeye imzasını atmıştı. Valencia da istediği şansları bir türlü bulamayan Cenk'in ayrılma kararı aldığının bilgisi verilmişti.
KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE GELİYOR!
Jose Mourinho'nun da joker olarak kullanmak istediği milli yıldız için onay verdiği ve böylece yönetimin, kış transfer döneminde milli oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvaması bekleniyor.
PERFORMANSI
LaLiga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen milli yıldız şu ana kadar 3 maçta görev alırken toplamda 106 dakika sahada kaldı.