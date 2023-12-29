Fenerbahçe'den Sporx'e açıklama; 'Maça çıkmama iddiası yalan'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten Sporx'e yapılan açıklamada "Başkan Ali Koç'un maça çıkmama kararı yok. Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Gün içerisinde açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." açıklamasını yapmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten Sporx'e yapılan açıklamada "Başkan Ali Koç'un maça çıkmama kararı yok. Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Gün içerisinde açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." açıklamasını yapmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU