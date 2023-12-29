Fenerbahçe'den Sporx'e açıklama; "Maça çıkmama iddiası yalan"

Fenerbahçe Kulübü, "Ali Koç, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı" sözlerinin ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Sporx'e açıklama; 'Maça çıkmama iddiası yalan'
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29 Aralık 2023 16:22
Son güncelleme 29 Aralık 2023 16:24
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten Sporx'e yapılan açıklamada "Başkan Ali Koç'un maça çıkmama kararı yok. Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Gün içerisinde açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." açıklamasını yapmıştı.

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