Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın voleybol takımının forma sponsorluğu için mücevher markası Gossef ile sponsorluk anlaşması imzaladı.



Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, Gossef kurucusu Gökçe Şefren Akdere ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından kaptan Eda Erdem Dündar ve Arina Fedorovtseva katıldı.



Gossef ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirten Burak Çağlan Kızılhan, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mız, camiamıza çok büyük gururlar yaşatmış, Fenerbahçe armasını yükseklere taşımış ve ülkemizin kız çocuklarına ilham olmuş bir parçamızdır. Gossef gibi elit sektörden bir marka tarafından ilgi görmesi, takımımızın ne kadar doğru işler yaptığının kanıtıdır. Başarılı bir Türk kadınının kurduğu bir markaya formamızda yer verdiğimiz için gurur duyuyoruz. Gossef ile takımımızın bizleri gururlandırmaya devam edeceğine inanıyoruz. İş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Simla Türker Bayazıt, Gossef ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasının kendileri için çok özel olduğunu vurgulayarak, "Türk voleybolunda bir marka haline gelen Fenerbahçe Opet'in formasında bir kadın tarafından kurulan Gossef markası yer alacak. Kadınların toplumun her tarafında güçlenmesini amaç edinen kulübümüz için bunun anlamı çok büyük. Gossef ile yakın zamanda farklı projelere de imza atacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.



Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı hakkında da görüşlerini aktaran Bayazıt, "Tüm Türkiye'nin takdir ettiği, birçok sporcunun ilham aldığı oyuncularla birlikte geleceğe yönelik transferler yaparak keyifli bir takım oluşturduk. Her geçen gün daha ileriye gidiyoruz. Ligde lideriz. Tüm sporcu ve teknik ekibi kutluyorum. Hedeflerimiz büyük. Bunlara ulaşmak için özveriyle çalışıyoruz. Bu yolculukta Gossef'in bize şans getireceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.



Akdere: "Bu iş birliğinin uğur getirmesini diliyorum"



Gossef kurucusu Gökçe Şefren Akdere, Fenerbahçe ile daha önce de iş birliği yaptıklarını ve forma sponsorluğu anlaşmasıyla bunu bir adım ileri taşıdıklarını belirtti.



Bir tasarım ve danışmanlık firması olarak kurulduklarını ifade eden Akdere, "15 yılı aşkın kuyumcu sektöründeki tasarım ve üretim, aynı zamanda 10 yıldan fazla da markalaşma alanındaki deneyimlerimiz, Gossef'in temellerini oluşturuyor. Burada bir Fenerbahçeli olarak bulunmak benim için çok önemli. Fenerbahçe armasını taşıyan 19.07 ayar altın ve gümüş alyanslar ürettik. Bu, beğenilen bir adım olmuştu. Bugün bu iş birliğini bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bu iş birliğimizin her 2 tarafa da uğur getirmesini diliyorum. Fenerbahçe Opet'in harika bir sezon geçirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Dündar: "Bazı markalar yol arkadaşımız da oluyor"



Gossef ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasının kendilerine büyük şans getireceğine inandığını kaydeden takıp kaptanı Eda Erdem Dündar, şu görüşleri paylaştı:



"Gossef markasına bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bazı markalar sadece sponsor değil yol arkadaşımız da oluyor. Gossef de bunun bir göstergesi. Kadınların gücü ortada. Gossef, kurduğu markayla inanıyoruz ki bize büyük şans getirecek. Bu sezon yeni ve dinamik bir ekibiz. Takım çok iyi gidiyor. Tüm kupaları kazanmak için mücadele ediyoruz. Bu sezon çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."



Sarı-lacivertli takımın Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva ise, "Bu sponsorluk anlaşması bizim için çok önemli. Gossef'e bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





