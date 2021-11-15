Fenerbahçe'den sonra Karagümrük talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te eşine az rastlanır bir olay gerçekleşmek üzere. İstanbul ekibinin kadrosunda bulunan 4 kalecisinin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek. A takım kadrosunda bulunan Emiliano Viviano, Utku Yuvakuran, Yavuz Aygün ve Cem Kablan'ın sözleşmeleri 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek ve başkan Süleyman Hurma söz konusu isimlerle sözleşme uzatmadığı takdirde Karagümrük 1 Temmuz sabahına kalecisiz uyanacak.Süleyman Hurma kaleci sorunu yaşamamak adına transfer çalışmalarına şimdiden başlarken gündeme gelen ilk isim Sinan Bolat oldu. Adı Fenerbahçe'yle de anılan milli file bekçisi Sinan Bolat'ın Gent ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ülkemizde daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen 33 yaşındaki kaleci, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.Öte yandan Sinan Bolat geçtiğimiz günlerde milli takım kampında yaptığı açıklamada Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'na övgüler yağdırmış ve kısa zamanda Avrupa'ya transfer olacaklarına inandığını dile getirmişti. Sinan Bolat şu ifadeleri kullanmıştı:"Şu anda iki genç kardeşimizin arasında ağabey konumundayım. Ben de kardeşlerime elimden gelen katkı ve tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Tabii kaleci antrenörümüz önderliğinde. Performansları ortada. İnşallah onlar da en kısa zamanda Avrupa'ya gider ve ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ederler. Türkiye'den böyle yetenekleri kaleciler çıkması önemli. İnşallah bunların devamı gelecektir. Kardeşlerimiz de kısa zamanda Avrupa'ya transfer olup, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerdir inşallah."