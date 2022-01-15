Fenerbahçe'den son 32 yılın en kötü savunma serisi
1-1 sona eren FTA Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından öne çıkan OPTA notları..
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15 Ocak 2022 23:23
Fenerbahçe
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- 20:21 Galatasaray'da istifa çağrısı!
- 20:02 Antalyaspor - Fenerbahçe: Devre arası yorumları
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Kuzey Londra derbisine koronavirüs engeli
Coutinho, MANU'nun canını yaktı!
Newcastle da, Watford da galibiyete hasret!
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Shevchenko'dan, İtalya'da galibiyetsiz veda!
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