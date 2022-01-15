Fenerbahçe'den son 32 yılın en kötü savunma serisi

1-1 sona eren FTA Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından öne çıkan OPTA notları..

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'den son 32 yılın en kötü savunma serisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2022 23:23
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.