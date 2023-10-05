Fenerbahçe'den son 19 maçta olağanüstü seri

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son periyotta çok iyi bir istatistiğe sahip.
Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden Kanarya, 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini son 16 turunda Sevilla'ya karşı aldı.
Kanarya, bu sezon Konferans Ligi'nde ise 7 mücadelede kayıp yaşamazken, tüm müsabakaları kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, son 19 maçlık periyotta sadece 1 kez yenildi.
Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden Kanarya, 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini son 16 turunda Sevilla'ya karşı aldı.
Kanarya, bu sezon Konferans Ligi'nde ise 7 mücadelede kayıp yaşamazken, tüm müsabakaları kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, son 19 maçlık periyotta sadece 1 kez yenildi.