Fenerbahçe'den son 19 maçta olağanüstü seri

Yeni sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertli ekip, yakaladığı müthiş seriyi de devam ettirme hedefinde...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den son 19 maçta olağanüstü seri
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05 Ekim 2023 08:37
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son periyotta çok iyi bir istatistiğe sahip.

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden Kanarya, 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini son 16 turunda Sevilla'ya karşı aldı.

Kanarya, bu sezon Konferans Ligi'nde ise 7 mücadelede kayıp yaşamazken, tüm müsabakaları kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, son 19 maçlık periyotta sadece 1 kez yenildi. 



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