Fenerbahçe'den sol bek için yeni sezon kararı

Fenerbahçe'de önceliğin verildiği sol bek transferi yine gerçekleşmedi… Yabancı kontenjanını boşaltan ve Ghislain Konan ile Felipe Jonathan için atağa kalkan sarı-lacivertliler, yüksek ücret krizine takıldı.
Fenerbahçe'nin Santos'a Jonatan için yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Brezilya temsilcisi, 7 milyon Euro talep edince Fenerbahçe geri adım attı. Sezon sonunda 23 yaşındaki futbolcu için yeniden temasa geçilecek.
Fildişili sol bek Ghislain Konan ile prensipte anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, darbeyi menajerden yedi. Senegalli sol bekin temsilcisi 2.8 milyon Euro imza parası talep etti. Bu rakamı aşağıya çekmek isteyen sarı-lacivertliler, devre arası için bu transferde sonuca ulaşamadı.
Reims kulübüyle 1.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkışan yönetim, Konan'ı elden kaçırmak istemiyor. Sezon sonunda transferin bitmesi olası gözüküyor.
Fenerbahçe'nin Santos'a Jonatan için yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Brezilya temsilcisi, 7 milyon Euro talep edince Fenerbahçe geri adım attı. Sezon sonunda 23 yaşındaki futbolcu için yeniden temasa geçilecek.
Fildişili sol bek Ghislain Konan ile prensipte anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, darbeyi menajerden yedi. Senegalli sol bekin temsilcisi 2.8 milyon Euro imza parası talep etti. Bu rakamı aşağıya çekmek isteyen sarı-lacivertliler, devre arası için bu transferde sonuca ulaşamadı.
Reims kulübüyle 1.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkışan yönetim, Konan'ı elden kaçırmak istemiyor. Sezon sonunda transferin bitmesi olası gözüküyor.