Fenerbahçe'den sol bek için yeni sezon kararı

Fenerbahçe'de önceliğin verildiği sol bek transferi yine gerçekleşmedi… Yabancı kontenjanını boşaltan ve Ghislain Konan ile Felipe Jonathan için atağa kalkan sarı-lacivertliler, yüksek ücret krizine takıldı.



Fenerbahçe'nin Santos'a Jonatan için yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Brezilya temsilcisi, 7 milyon Euro talep edince Fenerbahçe geri adım attı. Sezon sonunda 23 yaşındaki futbolcu için yeniden temasa geçilecek.



Fildişili sol bek Ghislain Konan ile prensipte anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, darbeyi menajerden yedi. Senegalli sol bekin temsilcisi 2.8 milyon Euro imza parası talep etti. Bu rakamı aşağıya çekmek isteyen sarı-lacivertliler, devre arası için bu transferde sonuca ulaşamadı.



Reims kulübüyle 1.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkışan yönetim, Konan'ı elden kaçırmak istemiyor. Sezon sonunda transferin bitmesi olası gözüküyor.





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